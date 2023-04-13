В Екатеринбурге не будут перекрывать улицы во время ремонта

Ремонт улиц стартует, как только позволит погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в этом сезоне не будут перекрывать улицы во время ремонта и будут проводить работы преимущественно по ночам.

- Максимально будем стараться работать в ночное время. Перекрытий не будет. Не вижу масштабных проблем при ремонте, - рассказал Алексей Бубнов.

Также он отметил, что ремонт улиц стартует, как только позволит погода.

Напомним, вице-мэр Алексей Бубнов также назвал причину пыли на улицах. Он считает, что виноваты строительные площадки и шипы на колесах автомобилей, которые «стирают асфальт в пыль».

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