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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:22

В Екатеринбурге не будут перекрывать улицы во время ремонта

Работы будут проводить по ночам
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ремонт улиц стартует, как только позволит погода

Ремонт улиц стартует, как только позволит погода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в этом сезоне не будут перекрывать улицы во время ремонта и будут проводить работы преимущественно по ночам.

- Максимально будем стараться работать в ночное время. Перекрытий не будет. Не вижу масштабных проблем при ремонте, - рассказал Алексей Бубнов.

Также он отметил, что ремонт улиц стартует, как только позволит погода.

Напомним, вице-мэр Алексей Бубнов также назвал причину пыли на улицах. Он считает, что виноваты строительные площадки и шипы на колесах автомобилей, которые «стирают асфальт в пыль».

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