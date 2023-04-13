Вице-мэр Алексей Бубнов назвал причину пыли на улицах

Жители Екатеринбурга жалуются на грязь и пыль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, как продвигается уборка города.

- Работу коммунальных служб оцениваю положительно. Снег вовремя вывезли. Подтоплений не было, - заявил он.

С приходом плюсовой температуры в городе действительно стало чище. Грязь подсохла, но горожане обращают внимание на то, что в воздухе очень много пыли.

- В этом году мы вывезли больше снега. Соответственно грязи стало меньше. А пыль у нас в основном со строительных площадок, газонов. Добавляют ее и шипы от колес, которые стирают асфальт в пыль, - уточнил Алексей Бубнов.

Отметим, что Екатеринбург славится своей грязью. Мэрия даже несколько раз заказывала исследования, чтобы понять причину ее происхождения. Именно тогда был сделан вывод, что причина обилия пыли и грязи в шипованных колесах. Также в начале весны вице-мэр посоветовал горожанам не носить белую обувь, чтобы не испачкаться.

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