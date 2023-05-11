Жители Екатеринбурга пожаловались на задержки пенсий

Некоторые жители Екатеринбурга получили пенсию на один - два дня позже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на задержки пенсий. Они сообщили, что не смогли получить деньги в майские праздники. Проблемы, по их словам, начались после введения новых правил - с 1 мая доставлять пенсии могут только сотрудники «Почты России». Раньше это могли делать курьеры частных компаний.

- Значительная часть пенсионеров по личной договоренности с альтернативной доставочной службой получала пенсии в неустановленные графиком даты. Сейчас мы в режиме реального времени решаем связанные с этим вопросы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе уральского отделения «Почты России». - К сожалению, некоторые жители трех районов Екатеринбурга, где наиболее высокие объемы, как пенсионных выплат, так и социальных компенсаций, получили пенсию на один - два дня позже.

Также там сообщили, что для того, чтобы ликвидировать отставание в графике, сотрудники «Почты России» в Екатеринбурге доставляли пенсии 6,7 и 8 мая без выходных.

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