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НовостиОбщество3 мая 2023 13:37

В Нижнем Тагиле стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Ее будут раздавать волонтеры с 3 по 5 мая
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ленты будут раздавать, в том числе, и на Театральной площади Нижнего Тагила

Ленты будут раздавать, в том числе, и на Театральной площади Нижнего Тагила

Фото: Лев ИСТОМИН

В городе Нижний Тагил с 3 по 5 мая 2023 года проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка», направленная на сохранения памяти героев войны, защищавших Родину. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

Три дня волонтеры раздают на улицах Нижнего Тагила оранжево-черную ленту, ставшую в советские годы символом Победы. Ленту можно получить у ТЦ «КИТ», у магазина «Кировский» у дома №20 по улице Металлургов, у монумента памяти горнякам, а также на Театральной площади и у мемориального комплекса «Площадь Славы».

Всего ленты получат 6 тысяч жителей Нижнего Тагила.