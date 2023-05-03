В Нижнем Тагиле стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Ленты будут раздавать, в том числе, и на Театральной площади Нижнего Тагила Фото: Лев ИСТОМИН

В городе Нижний Тагил с 3 по 5 мая 2023 года проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка», направленная на сохранения памяти героев войны, защищавших Родину. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

Три дня волонтеры раздают на улицах Нижнего Тагила оранжево-черную ленту, ставшую в советские годы символом Победы. Ленту можно получить у ТЦ «КИТ», у магазина «Кировский» у дома №20 по улице Металлургов, у монумента памяти горнякам, а также на Театральной площади и у мемориального комплекса «Площадь Славы».

Всего ленты получат 6 тысяч жителей Нижнего Тагила.