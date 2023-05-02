Свердловчанина осудят за мошенничество на 323 миллиона рублей

Уголовное дело передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят свердловчанина за мошенничество на несколько сотен миллионов рублей. Уроженец Каменска-Уральского взял займы и не вернул их. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С ноября 2021 года по март 2022 года свердловчанин похитил средства физических и юридических лиц под видом заключения договоров займа. Они были оформлены под высокие проценты.

- Денежные средства привлекались под предлогом последующего их использования в предпринимательской деятельности по поставке электрооборудования и извлечения дохода, за счет которого возможна выплата займов и процентов по ним, - рассказали в ведомстве.

Мужчина создал юридическое лицо для реализации средств. Так он создал искусственный образ успешного предприятия. Свердловчанин делал вид, что готов к сотрудничеству и демонстрировал фейковые результаты торгов. На самом же деле мужчина просто тратил взятые миллионы на собственные нужды. За указанный период свердловчанин похитил деньги у 13 контрагентов на сумму, превышающую 323 миллиона рублей. На данный момент уголовное дело передано в суд.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru