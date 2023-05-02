Работать в термальных курортах придется пять дней в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ищут человека, которому будут платить за отдых на работе. Вакансию тестировщик термальных курортов опубликовала компания «Baden family» на hh.ru. Откликнувшемуся на вакансию обещают зарплату 70 тысяч рублей на руки.

Работодатель предупреждает, что график будет ненормированным. Работать придется пять дней в неделю. В рабочее время нужно будет посещать термальные курорты сети Баден-Баден в Реже, Еткуле и на Уктусе, купаться в бассейне, посещать бани и сауны, спа, массаж, а также дегустировать блюда в ресторанах.

Работодатель рассмотрит только тех соискателей, кто имеет опыт отдыха в отелях не ниже четырех звезд и опят путешествий. Кроме того преимуществом будет ведение личного раскрученного блога в социальных сетях.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru