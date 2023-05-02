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НовостиОбщество2 мая 2023 8:37

В Екатеринбурге ищут человека, которому будут платить за отдых на работе

Соискателю предлагают достойную зарплату
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Работать в термальных курортах придется пять дней в неделю

Работать в термальных курортах придется пять дней в неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ищут человека, которому будут платить за отдых на работе. Вакансию тестировщик термальных курортов опубликовала компания «Baden family» на hh.ru. Откликнувшемуся на вакансию обещают зарплату 70 тысяч рублей на руки.

Работодатель предупреждает, что график будет ненормированным. Работать придется пять дней в неделю. В рабочее время нужно будет посещать термальные курорты сети Баден-Баден в Реже, Еткуле и на Уктусе, купаться в бассейне, посещать бани и сауны, спа, массаж, а также дегустировать блюда в ресторанах.

Работодатель рассмотрит только тех соискателей, кто имеет опыт отдыха в отелях не ниже четырех звезд и опят путешествий. Кроме того преимуществом будет ведение личного раскрученного блога в социальных сетях.

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