Больше 39 тысяч ветеранов Свердловской области получат выплаты ко Дню Победы

Всего из регионального бюджета на выплаты ветеранам направлено около 40,3 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ко Дню Победы в Свердловской области ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, труженики тыла и дети погибших военнослужащих получат выплаты. Деньги будут выплачены им по региональному закону «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Об этом сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Более 39 тысяч свердловских ветеранов получают выплаты ко Дню Победы, - уточнили в департаменте. - Выплаты автоматически назначает Минсоцзащиты, дополнительных заявлений для этого не требуется.

По пять тысяч рублей получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Другие категории ветеранов получают по одной тысяче. Всего из регионального бюджета на выплаты направлено около 40,3 миллионов рублей.

- Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления майских праздников. Сейчас процесс их доставки завершен. В том числе в муниципальных образованиях, которые подвержены паводку. Там доставка началась еще в марте, – рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.