Рассмотреть свою будущую жизнь: 3D-тур по квартире мечты предлагает «Страна Девелопмент»

3D-тур позволяет «прогуляться» по всем комнатам квартиры. Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Покупка квартиры на стадии строительства - выгодное решение. Как правило цена на старте продаж и после сдачи дома в среднем отличается на 30%*. Согласитесь, значительная экономия для семейного бюджета. Но выбрать квартиру мечты вслепую - сложная задача. Чтобы упростить ее своим клиентам, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» подготовил 3D-туры по квартирам нового жилого комплекса «Сибирский сад».

3D-тур поможет оценить площадь комнат и расстановку мебели. Фото: ГК «Страна Девелопмент»

3D-тур поможет оценить площадь комнат и расстановку мебели. Фото: ГК «Страна Девелопмент»

3D-тур позволяет оценить пространство в квартире, познакомиться с предложенным вариантом расстановки мебели, понять расстояние от стен до мебели, оценить площадь ванной комнаты, рассмотреть ремонт, который предлагает застройщик.

Также на сайте компании есть 3D-туры по дворам и парадным. Тур дает представление о реальных габаритах домов, детских площадок, зон для отдыха, мест для хранения и их расположении, а также функциональных и интерьерных решениях.

Так будет выглядеть двор и колясочная нового жилого комплекса «Сибирский сад». Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Так будет выглядеть двор и колясочная нового жилого комплекса «Сибирский сад». Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Так будет выглядеть двор и колясочная нового жилого комплекса «Сибирский сад». Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Современный жилой комплекс «Сибирский сад» находится в 15 минутах от центра города, на пересечении улицы Сибирский тракт, переулка Базовый и улицы Ткачей. Рядом с микрорайоном вся необходимая инфраструктура уже сформирована: в пешей доступности остановки, детские сады и школы, продуктовые магазины и аптеки, фитнес центры и места для отдыха. Всего в ЖК будет 8 домов. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и клиентские центры. Каждая квартира в комплексе будет укомплектована системой «умный дом». Узнать подробнее о ЖК и планировках, выбрать подходящую квартиру и забронировать ее можно на сайте ГК «Страна Девелопмент» ekb.strana.com.

*По данным аналитиков ГК «Страна Девелопмент»

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