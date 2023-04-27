В Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, жаривших шашлыки на детской площадке

Двух мужчин доставили в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 апреля четверо мужчин решили пожарить шашлыки прямо на детской площадке на Чкалова, 239. Это не понравилось местным охранникам. Они сделали замечание компании.

- Данные личности его проигнорировали и продолжили нюхать запах шашлыка. Тогда охранник применил огнетушитель в мангал и на компанию. После этого организатор ночных шашлыков схватил нож и чуть не порезал охранников, - рассказали очевидцы группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

На место вызвали полицию. Двое мужчин были задержаны.

- Двое граждан были привлечены за мелкое хулиганство и задержаны в административном порядке. Полиция продолжает проверку по факту их противоправных действий, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Также силовики проводят проверку по факту нарушения компанией противопожарного режима. Материалы будут переданы в органы МЧС.

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