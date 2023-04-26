На Малышева в столкновении трех легковушек пострадала женщина

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге на улице Малышева, в районе улицы Горького, днем 26 апреля столкнулись три легковушки. Как сообщили «КП-Екатеринбург» очевидцы, в аварии пострадала женщина. Ее забрали медики скорой помощи.

- Информация о ДТП в Госавтоинспекцию поступила, экипаж на месте. Обстоятельства выясняются, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В Госавтоинспекции «КП-Екатеринбург» также сообщили, что в аварии пострадала водитель Lada Granta 1952 года рождения. Сейчас она находится в 36-й больнице.

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что на месте также работали спасатели МЧС. Автомобиль, владелица которого пострадала, от удара оказался серьезно помят.

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