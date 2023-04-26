Уральский ученый объяснил, как защититься от клещей

На Урале встречаются клещи трех видов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему опасных клещей на Среднем Урале с каждым годом становится все больше, и как от них правильно защититься, рассказал ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алексей Гилев.

– Ученые показали, что уже на 200 км продвинулась граница среды обитания клещей, – отметил Алексей Гилев. – Отчасти это связано с потеплением.

Ученый рассказал, что в уральском регионе обитает три вида клещей: таежный (самки ярко красные, самцы черные), пастбищный или собачий (серо-коричневый) и Dermacentor или луговой (крупный, с характерным коричневым рисунком).

Таежный клещ обитает в основном в тайге, а пастбищный и Dermacentor преимущественно на открытых местах — в луговых и лесостепных районах. Всё они опасны для человека, так как являются переносчиками разных заболеваний.

Пик их активности приходится на весну, а у Dermacentor — на весну и осень. Поэтому стоит помнить, что в степных районах можно насобирать много клещей и в августе-сентябре.

научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алексей Гилев Фото: Павел ФИЛИППОВ

Антропогенная деятельность также влияет на увеличение количества клещей.

- В 80-90-е годы проводилась массовая диакаризация, – говорит Алексей Гилев. – Но после каждой приостановки популяция отвечает всплеском размножения клещей. То есть ситуация с обработкой должна идти постоянно.

Биолог рассказал, что в целом к концу июня - середине июля клещи напитываются и уходят на покой. В лесу становится относительно безопасно. С этого периода те клещи, которые успели напитаться, делают кладку. Те же, кто остались голодными, не проявляют активность. Снежная зима на Урале ограничивает их размножение.

Излюбленные места клещей — захламленный лес, валежник, лиственно-хвойные леса. Большинство клещей живет один сезон. Но в целом клещи могут жить до трех-пяти сезонов. За свою жизнь они меняют до трех хозяев.

- Личинка таежного клеща питается на мышевидных грызунах, отваливается, перелинивает в нимфу. Нимфа уже находит хозяина покрупнее — ежа, белку, зайца. Затем она линяет во взрослого клеща, который ищет крупное млекопитающее, в том числе человека, — поясняет Алексей Гилев.

Чтобы обезопасить себя, для прогулок на природе лучше надевать спецодежду с оторочкой – нашитой полоской на одежде.

- Клещ обычно ползет вверх и, доползая до этого карманчика, остается там, – разъясняет ученый. – Потом оторочку можно отвернуть и посмотреть, есть ли там клещи. И, конечно, надо заправлять брюки, стараться делать одежду герметичной, пользоваться репеллентами.

Если все же клещ атаковал, то необходимо оперативно обратиться к врачу, извлечь клеща и быстро начать лечение. Чем быстрее убрать клеща, тем меньше болезнетворных агентов попадет в организм.

СПРАВКА

Клещи — самая многочисленная группа в классе паукообразных. На сегодня их описано более 54 тыс. видов. Большинство видов клещей безвредны для человека, но некоторые передают заболевания человеку.