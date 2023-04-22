В Богдановиче простились с семиклассником-кадетом

На похороны мальчика пришли около пятидесяти человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Богдановиче простились с семиклассником. Мальчик скончался в кадетской школы-интерната. Прочной смерти стал суицид. Это шокировала родственников и знакомых подростка. Об этом сообщает портал Е1.

22 августа с мальчиком попрощались близкие люди. На похороны мальчика пришли около пятидесяти человек. Среди них оказалась тетя и бабушка мальчика. Отец подростка находился в Асбесте, он служит в МЧС.

- Хороший мальчик был, кто бы мог подумать. Писали, что его дразнили. Допускаю, что такое могло быть. Там учился мой сын, он побойчее, но и ему было непросто, - отметила дальняя родственница мальчика.

Попрощаться с товарищем пришли и ребята из его школы. Они поделились, что с мальчиком не очень хорошо обращались одноклассники, а друг был всего один.

- То плечом его толкнут, то скажут: «О, отойди от меня!» Ну, всяко, короче, издевались. Но у него был один близкий друг. Учителя делают замечания, если такое происходит на их глазах, или кто-то может прийти и нажаловаться, что вот, кого-то обижают, - рассказал мальчик, обучающийся в той же школе.

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