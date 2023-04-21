Массовых шествий на праздник в этом году в Екатеринбурге 1 мая не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал, как в Екатеринбурге отпразднуют День весны и труда 1 мая 2023 года.

- Сейчас формат, который определен Федерацией профсоюзов Свердловской области, это чествование трудящихся на встрече с главой региона, с главами муниципалитетов на предприятиях накануне 1 Мая. Губернатор встретится с лучшими работниками 28 апреля, - говорит Андрей Ветлужских.

1 Мая, по словам спикера, праздничные мероприятия будут проходить в закрытых помещениях. В Екатеринбурге мероприятие пройдет в Театре эстрады в 10 часов. Накануне будут встречи с трудовыми коллективами.

- В Театре эстрады будут на встрече областные комитеты профсоюзов, будут сотрудники предприятий Екатеринбурга. Такие же встречи пройдут в других городах во дворцах культуры, - уточнил председатель областных профсоюзов.

По его словам, есть утвержденный для всех лозунг «Солидарность трудящихся – единство страны». Традиционно на встречах будут говорить об индексации заработной платы не ниже инфляции, о безопасных рабочих местах, социальных гарантиях.