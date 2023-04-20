Уральские ученые спрогнозировали высокий спрос на электромобили

По словам Дмитрия Пелегова, если электромобиль хранится в теплом месте или подключен к электросети и подзаряжается, тогда его легко согреть Фото: Павел ФИЛИППОВ

Старший научный сотрудник отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники УрФУ Дмитрий Пелегов рассказал, вытеснят ли электромобили бензиновые авто.

– В Екатеринбурге пока 18 зарядок для электромобилей, а в Нижнем Тагиле – две. Запас хода у электромобилей ограничен. Как ехать в другие города?

– У нас очень маленький процент электромобилей. Необходимы стимулы, чтобы увеличивать их количество. Не один год уйдет, чтобы у нас их стало 10 %. И то, их будут сначала приобретать энтузиасты и люди, у которых есть свои дома, где есть возможность поставить электромобиль на зарядку, - отметил ученый.

– Возможно ли использовать электромобили в суровом уральском климате? Аккумуляторные батареи всё еще на морозе представляют проблему?

– Мороз представляет проблему как для электромобилей, так и для бензиновых машин. Очень сложно сделать техническое изделие, которое будет хорошо работать в очень широком температурном диапазоне. И аккумуляторы при минусовой температуре начинают работать хуже. Мы все видим это на примерах своих смартфонов и т.д. Есть химии, которые позволяют работать при низких температурах, этот вопрос можно решать инженерно. Как плотнее упаковать ячейки, как правильно сделать терморегуляцию и т.д.

По словам Дмитрия Пелегова, если электромобиль хранится в теплом месте, предположим, в гараже или подключен к электросети и подзаряжается, тогда его легко согреть. Потом, когда машина работает, она сама выделяет какое-то тепло.

- Сейчас мы еще в самом начале роста, и спрос превышает предложение. Производителям проще делать электромобили для комфортного климатического диапазона – продавать в Калифорнию, южные районы Китая. Но при этом Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия являются активными потребителями электромобилей.

Те, кто уже стал владельцем электромобиля, отмечают, что зарядка авто с помощью электроэнергии дает хорошую экономию для бюджета. Кроме того, это экологичный транспорт без вредных выбросов, и у него большое будущее.