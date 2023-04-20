В Екатеринбурге вынесли приговор застройщику за продажу несуществующих квартир

Владимир Воробьев не признал вину Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге Орджоникидзевский суд 20 апреля вынес приговор застройщику Владимиру Соловьеву за продажу несуществующих квартир. Его признали виновным по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах).

- Воробьев привлекал денежные средства граждан, вводя их в заблуждение о будущей передаче им квартир в возводимом доме в квартале улиц Стачек - Фрезеровщиков - Старых Большевиков - Войкова, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

С марта 2012 года по ноябрь 2014 года он оформлял сделки по приобретению квартир, заключая с людьми договора процентного займа. В итоге Владимир Воробьев не построил дом и не вернул деньги пострадавшим, причинив им ущерб на сумму свыше 46,8 миллионов рублей. Вину он не признал.

Ранее, в 2017 году Владимир Воробьев уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Учитывая этот факт суд отправил обвиняемого на 7 лет 6 месяцев в исправительную колонию общего режима.