Свердловчанка приняла участие в кулинарном шоу на федеральном канале

Женщина смогла пройти в финал. Фото: телеканал «Пятница»

Свердловчанка пришла на федеральный канал «Пятница». Жительница деревни Андрейково приняла участие в седьмом сезоне шоу «Кондитер». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

- В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. В новом, седьмом сезоне, кондитеры будут готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других, - рассказали в пресс-службе «Пятницы».

В серии от 18 апреля кондитеры со всей России приносили сладости, посвященные культуре Непала. 37-летняя свердловчанка Айэлита Луковникова принесла Ренату Агзамову на пробу торт в виде вагончика с начинкой из шоколадного крема и черносмородинового соуса. Женщина работает в екатеринбургском ресторане кондитером. В сфере она находится уже почти 20 лет.

Главный кондитер страны оценил разрез торта свердловчанки. Ренат Агзамов пропустил женщину в финал. В следующем состязании Айэлита тоже не ударила в грязь лицом, однако в суперфинал женщине попасть не удалось.

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