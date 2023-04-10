Бастрыкин заинтересовался избиением сироты в свердловском садике

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России заинтересовался избиением сироты в садике поселка Мартюш, находящийся под Каменском-Уральским. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о совершении противоправных действий.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне семья юриста Сергея Барсукова застала жестокое обращение с ребенком в садике «Искорка». По их словам, соцпедагог, сопровождавшая маленького мальчика-сироту, била его руками и таскала за воротник за непослушание.

Региональный Следственный комитет уже проверяет причастных к инциденту. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. В самом учреждении происшествие никак не прокомментировали.

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