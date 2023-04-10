Директор Ural Music Night рассказал, кто станет хедлайнерами фестиваля

Фестиваль пройдет 23 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году на фестивале Уральская Ночь Музыки выступят известные хедлайнеры. Среди них группа «ЛСП», «Моя Мишель» и «Золото». Пока это лишь предположительные участники мероприятия. Об этом «4 каналу» сообщил организатор фестиваля.

- На главной площадке мы планируем, что будет Валерий Сюткин, и мы вместе споем «Ночь пройдет, наступит утро ясное». Мы в переговорах с группой Биллиз Бенд, которая выступит на площадке возле ТЮЗа. У нас будут «Волынки и барабаны», у нас будут группа «ЛСП». Еще у нас будет «Моя Мишель», у нас будет группа «Золото», будет Максим Свобода, - рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Напомним, мероприятие пройдет в столице Среднего Урала 23 июня. Основные мероприятия развернутся вечером, а финальные выступления планируют на ночное время. По доброй традиции на рассвете участники фестиваля и зрители вместе исполнят песню «Луч солнца золотого» как финал фестиваля.

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