В Свердловской области досрочно ЕГЭ сдали 223 человека

Основной период ЕГЭ в 2023 году стартует 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области досрочно ЕГЭ по русскому языку, географии и литературе сдали 223 человека. Самым массовым экзаменом стал русский язык, его сдавали 163 человека.

- Средний балл при оценке работ составил более 60% Подавляющее большинство участников досрочного периода - выпускники прошлых лет, которые хотели бы улучшить свой уже имеющийся результат, - рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества регионального Минобразования Татьяна Умнова.

Школьников на ЕГЭ было всего шесть. Это те выпускники, которые не смогут сдать экзамены летом из-за соревнований или других мероприятий.

Один из экзаменуемых получил сто балов. Как рассказали в департаменте информационной политики, он сдавал литературу.

В 2023 году основной период ЕГЭ стартует 26 мая и завершится 1 июля. Ожидается, что в Свердловской области Единый госэкзамен сдадут более 18 тысяч человек.