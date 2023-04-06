Почтовое ведомство в Свердловской области активно набирает сотрудников для перехода на новый порядок работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область с 1 мая перейдет на новый порядок доставки пенсий. Деньги пенсионерам смогут привозить только сотрудники «Почты России».

- Существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены, - отметила заседании областного правительства управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области Елена Альшиц.

Сейчас почтовое ведомство в Свердловской области активно набирает сотрудников для перехода на новый порядок работы.

Ранее доставлять пенсии могли сотрудники частных служб доставки. По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области 15% пенсионеров пользовались услугами частных организаций. Всего таких альтернативных компаний в регионе - 23.

Нововведение касается и социальных выплат. Планируется, что такой подход позволит обеспечить бесперебойное гарантированное получение денежных средств на всей территории страны - даже в отдаленной местности.

Отметим, что помимо доставки пенсионные и социальные выплаты также можно будет получать на кассе в почтовом отделении или на банковскую карту.

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