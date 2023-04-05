Отключения согласованы с телерадиокомпаниями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области временно перестанут работать телевизоры. На телебашнях будут проводиться плановые технические работы.
- В период 3 по 28 апреля на объектах Свердловского филиала РТРС будут проходить профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования, - рассказал директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.
Он также отметил, что все отключения согласованы с телерадиокомпаниями.
Во время профилактических работ будут отсутствовать в эфире Первый канал, Россия 1, Россия 24, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, ТНТ, Муз ТВ, Карусель, ОТР, ТВ Центр, Рен ТВ, Спас ТВ, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, а также Радио России, Маяк и Вести ФМ.
Ознакомиться с подробной информацией о перерывах в трансляции программ можно на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».
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