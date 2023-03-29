В свердловском поселке Пелым произошла авария на газопроводе

Тушением участка будет заниматься частная организация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Пелым произошла авария на газопроводе «Ямбург Елец1». «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о возгорании в Главном управлении МЧС по Свердловской области. На данный момент на месте работает бригада «Газпром-Трансгаз Югорск».

Возгорание произошло на газопроводе. Как сообщает глава округа Шахит Алиев информационному агентству ТАСС, в пожаре никто не пострадал.

- Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар, - рассказал Алиев.

Инцидент произошел вечером 29 марта. ЧП засняли очевидцы. Видеозапись опубликовали в telegram-канале «Екатеринбург ЧП». Огонь распространился по прилегающей к месту пожара территории. Задымление видно издалека.

«КП-Екатеринбург» уже обратилась за комментарием в «Газпром-Трансгаз Югорск». На момент публикации ответа не поступало.

Ранее, в Арамиле дотла сгорела отечественная легковушка. Спасатели получили сигнал о возгорании утром 29 марта. Автомобиль был припаркован на улице Ленина. Огонь успел охватить пять квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. В 11:09 по местному времени возгорание было локализовано, а в 11:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11:45, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

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