Что стало причиной происшествия, предстоит выяснить специалистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамиле дотла сгорела отечественная легковушка. Спасатели получили сигнал о возгорании утром 29 марта. Как выяснилось, огонь охватил машину, которая была припаркована на улице Ленина. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. В 11:09 по местному времени возгорание было локализовано, а в 11:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11:45, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Что стало причиной происшествия, предстоит выяснить специалистам.

Ранее в Екатеринбурге из-за вспыхнувшей иномарки случился пожар в здании бизнес-центра, который расположен на улице Коминтерна. Инцидент произошел в ночь на 22 марта.

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