На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель легковушки вылетел на встречку. Авария произошла на перекрестке Патриса Лумумбы-Военная. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

- Сотрудники ГИБДД на месте, автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - рассказали в Госавтоинспекции города.

Также на место ДТП приехала скорая помощь. Пока обстоятельства столкновения выясняют автоинспекторы.

Ранее под Ачитом произошла смертельная авария Mercedes и грузовика. В ней погибла 22-летняя девушка. Также пострадали пять человек. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель внедорожника уснул за рулем и выехал на встречную полосу

- Пострадавшие получили травмы - переломы, ушибы, ссадины, сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. В Mercedes находились жители Екатеринбурга. Они возвращались из Пермского края, - рассказали в Госавтоинспекции области.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru