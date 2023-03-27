Под Ачитом в столкновении Mercedes и грузовика погибла 22-летняя девушка, еще пятеро пострадали

Авария произошла днем 27 марта. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Пермь – Екатеринбург» под Ачитом в столкновении внедорожника Mercedes и грузовика погибла 22-летняя девушка, еще пять человек получили различные травмы. Авария произошла днем 27 марта.

По предварительным данным, 50-летний водитель иномарки ехал в сторону уральской столицы, в какой-то момент он уснул за рулем, вылетел на встречную полосу, врезался в грузовик Isuzu, от удара его отбросило на стоящую на обочине фуру MAN.

- В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля «Мерседес». В момент ДТП она находилась на заднем сидении иномарки и не была пристегнута ремнем безопасности, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

В какой-то момент мужчина уснул за рулем, вылетел на встречную полосу, врезался в грузовик Isuzu. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы выяснили, что в Mercedes находились пять человек, все они получили различные травмы. Также пострадал водитель Isuzu.

- Пострадавшие получили травмы - переломы, ушибы, ссадины, сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. В «Мерседесе» находились жители Екатеринбурга. Они возвращались из Пермского края, - добавили в Госавтоинспекции.

Также выяснилось, что водитель иномарки имеет 30-летний водительский стаж. Движение на участке, где произошла авария, существенно затруднено.

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