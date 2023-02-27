Под Каменском-Уральским в столкновении легковушек один человек погиб, еще двое пострадали

По предварительной версии, мужчина за рулем Renault при повороте не предоставил преимущество встречному Daewoo. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Каменском-Уральским в столкновении двух легковушек один человек погиб, еще двое пострадали. Авария произошла днем 27 февраля на третьем километре региональном трассы.

По предварительной версии, 69-летний мужчина за рулем иномарки Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущества в движении Daewoo Nexia, который ехал ему навстречу.

- 67-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» от полученных травм скончалась в реанимационном отделении городской больницы, 18-летний водитель Daewoo и 17-летняя пассажирка получили травмы. Оба автомобиля сильно повреждены, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии проводится проверка. Уже установлено, что все участники столкновения были пристегнуты, предполагаемый виновник происшествия был трезв.

Ранее на федеральной трассе «Пермь – Екатеринбург» автомобилисты встали в 14-километровую пробку. Затор образовался под Дружинино на участке с 278-го по 292-й километры.

В региональном МЧС напомнили владельцам машин о необходимости соблюдения дистанции, а также не отвлекаться от управления автомобилем и предупредить близких о своем местоположении.