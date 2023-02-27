При этом на 301-м километре магистрали развернули мобильный комплекс информирования. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На федеральной трассе «Пермь – Екатеринбург» автомобилисты встали в 14-километровую пробку. Затор образовался под Дружинино на участке с 278-го по 292-й километры.

В региональном МЧС напомнили владельцам машин о необходимости соблюдения дистанции, а также не отвлекаться от управления автомобилем и предупредить близких о своем местоположении.

- В случае технической неисправности автомобиля, припаркуйтесь на обочине и не мешайте проезду машин; в случае ухудшения самочувствия обязательно сообщите по единому номеру вызова экстренных служб «112» или обратитесь к сотрудникам МЧС, - добавили в пресс-службе ведомства.

В Свердловскую область в начале этой недели вновь пришли мощные снегопады. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

При этом на 301-м километре магистрали развернули мобильный комплекс информирования и оповещения населения.

Напомним, в Свердловскую область в начале этой недели вновь пришли мощные снегопады, только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров. Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков и планируют вывести на дороги региона 400 единиц техники.

- В настоящее время на региональных дорогах фиксируется небольшой снег. Прогнозируемая высота снежного покрова в воскресенье не превысит пяти сантиметров. На дорогах задействована 241 единица специальной техники, - сообщали в департаменте информационной политики Свердловской области.