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Общество26 февраля 2023 7:55

В Свердловскую область вновь придут мощные снегопады

Только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков

Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в начале следующей недели вновь придут мощные снегопады, только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров. Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков и планируют вывести на дороги региона 400 единиц техники.

- В настоящее время на региональных дорогах фиксируется небольшой снег. Прогнозируемая высота снежного покрова в воскресенье не превысит пяти сантиметров. На дорогах задействована 241 единица специальной техники, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Водителям и пассажирам посоветовали более внимательно соблюдать правила дорожного движения и совершать обдуманные маневры.

Только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров

Только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Необходимо заранее останавливаться у пешеходных переходов, в местах нерегулируемых перекрестков и просят не выезжать на полосу встречного движения. Особо осторожными необходимо быть на спусках и подъемах, а также на мостах и искусственных сооружениях – добавили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

При этом на днях в Екатеринбурге ожидается по-весеннему теплая погода. В городе потеплеет до +3 градусов.

- Средний Урал ненадолго окажется в теплом секторе циклона. Пик тепла придется на понедельник, когда дневные оттепели ожидаются в большинстве районов Свердловской области, - рассказал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ