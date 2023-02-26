В Свердловскую область вновь придут мощные снегопады

Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в начале следующей недели вновь придут мощные снегопады, только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров. Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков и планируют вывести на дороги региона 400 единиц техники.

- В настоящее время на региональных дорогах фиксируется небольшой снег. Прогнозируемая высота снежного покрова в воскресенье не превысит пяти сантиметров. На дорогах задействована 241 единица специальной техники, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Водителям и пассажирам посоветовали более внимательно соблюдать правила дорожного движения и совершать обдуманные маневры.

Только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Необходимо заранее останавливаться у пешеходных переходов, в местах нерегулируемых перекрестков и просят не выезжать на полосу встречного движения. Особо осторожными необходимо быть на спусках и подъемах, а также на мостах и искусственных сооружениях – добавили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

При этом на днях в Екатеринбурге ожидается по-весеннему теплая погода. В городе потеплеет до +3 градусов.

- Средний Урал ненадолго окажется в теплом секторе циклона. Пик тепла придется на понедельник, когда дневные оттепели ожидаются в большинстве районов Свердловской области, - рассказал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.