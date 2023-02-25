В Екатеринбурге потеплеет до +3 градусов

Пик тепла придется на понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ожидается по-весеннему теплая погода. В городе потеплеет до +3 градусов. Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Уральского гидрометцентра. Подниматься температура воздуха начнет в воскресенье, 26 февраля.

- Средний Урал ненадолго окажется в теплом секторе циклона. Пик тепла придется на понедельник, когда дневные оттепели ожидаются в большинстве районов Свердловской области, - рассказал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

Так, в воскресенье, 26 февраля ночью столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов. В дневное время ожидается около нуля. Согласно прогнозу, пройдет небольшой снег.

В понедельник, 27 февраля, ночью прогнозируется от -2 до -4 градусов, днем от +1 до +3 градусов. Ожидается небольшой мокрый снег.

Во вторник, 28 февраля, в ночное время температура воздуха снизиться до -3, -5 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Снег снова прогнозируется синоптиками, но ожидается, что он будет слабым.

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