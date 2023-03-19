В Екатеринбурге автоинспекторы в погоне прострелили колеса иномарке Chevrolet Niva

Инцидент произошел в ночь на 19 марта на улице Ломоносова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы прострелили колеса иномарке Chevrolet Niva, водитель которой был пьян. При этом легковушка имела явные признаки ДТП, а ее владелец проигнорировал приказ остановиться. Инцидент произошел в ночь на 19 марта на улице Ломоносова.

Полицейские попытались остановить его, из-за чего завязалась погоня.

- В ходе преследования лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На неоднократные требования сотрудников об остановке через громко-говорящее устройство не реагировал и игнорировал, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На лихача составили 10 протоколов. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Позже полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам транспортного средства.

- После этого автомобиль остановился, а мужчину задержали. Им оказался 29-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительского удостоверения, ранее он был судим за угон и кражу. Автомобиль же находился в розыске, - уточнили в Госавтоинспекции.

На лихача составили 10 протоколов за вождение без прав, повторное управление в состоянии опьянения, проезд на «красный», невыполнение требования об остановке и другие.

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