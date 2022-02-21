В Новой Ляле автоинспекторы прострелили колеса иномарки, чтобы остановить нарушителя

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Новой Ляле инспекторам ГИБДД пришлось прострелить колеса иномарки, за рулем которой сидел пьяный водитель. Полицейские решили остановить молодого человека на Nissan Almera для проверки документов, однако он промчался мимо, и началась погоня.

- Преследование происходило на скорости более 180 км/ч, неоднократно сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорителя призывали водителя остановиться, но он требования полицейских игнорировал, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Парень за рулем не отреагировал и на предупредительные выстрелы в воздух, после чего полицейский открыл огонь по колесам. Только после этого лихач решил остановиться. Как оказалось, это был 23-летний парень, уже лишенный прав за пьяную езду.

В этот раз он также ехал нетрезвым, и от освидетельствования отказался. Машину отвезли на штрафстоянку. Водителя привлекли к ответственности за отказ выполнить требование полиции, езду без прав и нахождение за рулем в алкогольном опьянении.