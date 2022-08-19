В Екатеринбурге полицейские прострелили колеса иномарки, чтобы остановить пьяного лихача

Остановив машину, нарушитель попытался сбежать, однако его задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД прострелили колеса иномарки Mazda 6, чтобы задержать пьяного лихача за рулем. Инцидент произошел в ночь на 19 августа, полицейские дежурили на улице Авиационной, когда увидели машину, промчавшуюся на красный сигнал светофора.

- С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал эту команду и, что называется, «дал по газам». «Нарушителя по Московскому тракту преследовали несколько нарядов ДПС, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Шумахер» ехал по городским улицам, подвергая риску и собственную жизнь, и жизни других участников дорожного движения.

- Точку в этой истории инспекторы поставили, когда после неоднократных призывов об остановке машины применили табельное оружие. Сначала, как и положено, были сделаны предупредительные выстрелы, а затем по колесам, - добавил полковник Горелых.

Остановив машину, нарушитель попытался сбежать, однако его задержали. Гонщиком оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Известно, что он 20 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав.