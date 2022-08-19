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Общество19 августа 2022 10:05

В Екатеринбурге полицейские прострелили колеса иномарки, чтобы остановить пьяного лихача

Нарушитель привлек внимание инспекторов, когда проехал на «красный»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Остановив машину, нарушитель попытался сбежать, однако его задержали

Остановив машину, нарушитель попытался сбежать, однако его задержали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД прострелили колеса иномарки Mazda 6, чтобы задержать пьяного лихача за рулем. Инцидент произошел в ночь на 19 августа, полицейские дежурили на улице Авиационной, когда увидели машину, промчавшуюся на красный сигнал светофора.

- С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал эту команду и, что называется, «дал по газам». «Нарушителя по Московскому тракту преследовали несколько нарядов ДПС, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Шумахер» ехал по городским улицам, подвергая риску и собственную жизнь, и жизни других участников дорожного движения.

- Точку в этой истории инспекторы поставили, когда после неоднократных призывов об остановке машины применили табельное оружие. Сначала, как и положено, были сделаны предупредительные выстрелы, а затем по колесам, - добавил полковник Горелых.

Остановив машину, нарушитель попытался сбежать, однако его задержали. Гонщиком оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Известно, что он 20 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав.