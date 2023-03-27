В уральском поселке зоо-волонтер снял кота с высокой сосны

Кота достали целым и невредимым. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В уральском поселке Верхнее Дуброво зоо-волонтер снял коты с сосны. Животное забралось очень высоко. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Спасательная операция прошла вечером 25 марта. По словам волонтеров, животное просидело два дня на дереве перед тем как его спасли.

- Подъезжая, мы критически осматривали встречающиеся сосны. В большинстве это были высоченные тоненькие жерди, раскачивающиеся на ветру. С немалым облегчением потом выяснилось, что кот из всех сосен выбрал самую приличную, куда можно будет спокойно подниматься, - говорится в сообщении.

Достать кота оказалось не так сложно, как ожидали спасатели. Для того, чтобы снять животное с сосны потребовалось использовать удочку, кот постоянно уходил подальше. На вид спасенный кот домашний, он чистый, в ошейнике и совсем не худой.

Кота приютила у себя жительница оселка, сообщившая об инциденте. Спустя некоторое время удалось найти хозяев хвостатого. Сейчас он уже дома.

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