В Свердловской области проснулись клещи

Клещи в 2023 году в Свердловской области проснулись раньше обычного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клещи в 2023 году в Свердловской области проснулись раньше обычного из-за теплого марта. На этой неделе на нападение клеща пожаловалась жительница Сысерти.

- Обнаружили клеща на ноге у ребенка. Берегите себя! – сообщила жительница Сысерти в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Обычно пик активности клещей в Екатеринбурге и Свердловской области приходится на период с май по конец июня. В прошлом году первая жалоба на укус клеща зарегистрирована 10 апреля под Екатеринбургом.

Чаще всего клещи кусают свердловчан в Нижних Сергах, Верхней Туре, Каменске-Уральском, Асбесте и некоторых других населенных пунктах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сезон клещей в Екатеринбурге 2023: Паразиты атакуют на пляжах и в парках (подробнее)