В Екатеринбурге возле торгового центра «МЕГА» перевернулась отечественная легковушка

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Объездной дороге возле торгового центра «МЕГА» перевернулась отечественная легковушка. По предварительной версии, водитель «ВАЗ-2114» ехал на Широкую Речку со стороны Московского тракта.

- Мужчина не справился с управлением и перевернулся, пострадал его пассажир, его увезли в больницу с открытым переломом левой плечевой кости, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

На месте происшествия еще работают сотрудники полиции. Ранее в Екатеринбурге девятилетний мальчик угодил под колеса иномарки Skoda Rapid, перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел днем 24 марта возле дома № 231 по улице Мичурина.

Пострадавшего школьника с ушибами увезли в ДГКБ № 9, а после осмотра врачей отпустили домой.