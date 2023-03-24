В Екатеринбурге школьник перебегал дорогу на «красный» и угодил под колеса иномарки

Пострадавшего школьника с ушибами увезли в ДГКБ № 9, а после осмотра врачей отпустили домой. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге девятилетний мальчик угодил под колеса иномарки Skoda Rapid, перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел днем 24 марта возле дома № 231 по улице Мичурина.

Пострадавшего школьника с ушибами увезли в ДГКБ № 9, а после осмотра врачей отпустили домой.

- Отец пострадавшего ребенка пояснил, что сын возвращался из школы домой. Как оказалось, сократить путь до дома предложил одноклассник, они не дошли до перекрестка несколько метров, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем Skoda Rapid находилась 32-летняя женщина с девтилетним водительским стажем. Она рассказала, что ехала примерно со скоростью 20-30 км/час, когда из-за стоящей машины выскочил ребенок.