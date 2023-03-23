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НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:45

Молодую мать из Екатеринбурга обвинили в убийстве отца 4-летнего сына

Девушке грозит до 15 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
По версии следствия, Кристина зарезала бывшего сожителя кухонным ножом

По версии следствия, Кристина зарезала бывшего сожителя кухонным ножом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 24-летнюю Кристину И., молодую мать обвиняют в убийстве бывшего сожителя. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе свердловской прокуратуры, конфликт возник на почве мужчины ревности к новому избраннику девушки. 10 декабря прошлого года пара распивала спиртное в автомобиле Кристины. А затем поднялась в квартиру в доме на улице Славянской.

Отмечается, что убитый был отцом четырехлетнего ребенка девушки.

- По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемая нанесла молодому человеку удар кухонным ножом в область грудной клетки слева. В результате ее действий причинено колото-резанное ранение, повреждение верхушки сердца и печени, повлекшие тяжкий вред здоровью и смерть мужчины, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», сейчас девушка находится на свободе. Кристина отказалась комментировать выдвигаемые против нее обвинения.