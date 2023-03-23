По версии следствия, Кристина зарезала бывшего сожителя кухонным ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 24-летнюю Кристину И., молодую мать обвиняют в убийстве бывшего сожителя. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе свердловской прокуратуры, конфликт возник на почве мужчины ревности к новому избраннику девушки. 10 декабря прошлого года пара распивала спиртное в автомобиле Кристины. А затем поднялась в квартиру в доме на улице Славянской.

Отмечается, что убитый был отцом четырехлетнего ребенка девушки.

- По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемая нанесла молодому человеку удар кухонным ножом в область грудной клетки слева. В результате ее действий причинено колото-резанное ранение, повреждение верхушки сердца и печени, повлекшие тяжкий вред здоровью и смерть мужчины, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», сейчас девушка находится на свободе. Кристина отказалась комментировать выдвигаемые против нее обвинения.