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НовостиОбщество22 марта 2023 11:11

Свердловская железная дорога завершила восстановление путей после схода 15 вагонов

ЧП произошло 21 марта
Источник:kp.ru
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

22 марта в 9:51 завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке ст. Екатеринбург-Пассажирский. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников.

Напомним, 21 марта 2023 года, в 16:20 мск на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз – известняк). Данное происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали, движение поездов не прерывалось и осуществляется в штатном режиме.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия выясняются.