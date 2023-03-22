Свердловская железная дорога завершила восстановление путей после схода 15 вагонов

Фото из архива РЖД

22 марта в 9:51 завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке ст. Екатеринбург-Пассажирский. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников.

Напомним, 21 марта 2023 года, в 16:20 мск на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз – известняк). Данное происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали, движение поездов не прерывалось и осуществляется в штатном режиме.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия выясняются.