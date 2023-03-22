Свердловская железная дорога: происшествие в транзитном грузовом парке ст. Екатеринбург-Пассажирский не повлияло на движение поездов

Фото из архива РЖД

Сегодня, 21 марта 2023 года, в 16:20 мск на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз – известняк). Данное происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали – движение поездов на станциях осуществляется в обычном режиме.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Для устранения последствий схода направлен восстановительный поезд со станции Екатеринбург-Сортировочный. Причины происшествия выясняются.