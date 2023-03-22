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НовостиОбщество22 марта 2023 6:47

Свердловская железная дорога: происшествие в транзитном грузовом парке ст. Екатеринбург-Пассажирский не повлияло на движение поездов

Данное происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали.
Источник:kp.ru
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Сегодня, 21 марта 2023 года, в 16:20 мск на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз – известняк). Данное происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали – движение поездов на станциях осуществляется в обычном режиме.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Для устранения последствий схода направлен восстановительный поезд со станции Екатеринбург-Сортировочный. Причины происшествия выясняются.