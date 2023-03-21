В Нижнем Тагиле по ночам сливают бензин из припаркованных автомобилей

Бензина почти не осталось в баке. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле сливают бензин из припаркованных автомобилей. Инцидент произошел ночью в районе ВМЗ. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Накануне жительница района обнаружила, что из машины пропала часть бензина. Это произошло на улице Выйская, 56.

- По ночам какие-то воришки повадились сливать бензин. У нас вот с обеих наших машин слили и судя по открытым крышкам соседних авто, и у них тоже. Мне просто интересно, кто это делает и зачем? Нам даже до заправки не хватило доехать, - поделилась тагильчанка.

Воришки действовали ночью. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее, в октябре 2022 года, жители Нижнего Тагила также замечали пропадающее топливо. Тогда от действий воришек пострадали тагильчане, живущие на улице Быкова.

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