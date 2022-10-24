Неизвестные по ночам сливают бензин с иномарок в Нижнем Тагиле

Автовладельцы жалуются, что топливо пропадает «под ноль» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле неизвестные злоумышленники по ночкам сливают бензин с припаркованных машин. Автовладельцы жалуются, что топливо пропадает «под ноль». От воришек пострадали хозяева транспорта, который стоял на улице Быкова.

- У нас там уже у нескольких машин подчистую слили бензин. Причем интерес у злоумышленников вызывают исключительно иномарки. Несмотря на то, что лючок – крышка с ключом, вскрыли и выкачивали тонким шлангом и походу вышли на дело еще и с переносным насосом, - рассказал пострадавший паблику Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил».

В городской полиции отметили, что получили сообщение о случившемся, сейчас проводится проверка, идет установление лиц, которые могут быть причастны к преступлению.