По предварительным данным, в его смерти не было криминала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге скончался посетитель. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следственного комитета. По предварительным данным, в его смерти не было криминала.

- Личность умершего полицейские предварительно установили, это пенсионер, ему около 80 лет. Предварительно, признаков криминала нет, - сообщили «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В региональном СУ СКР добавили, что проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району.

- Проводится осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет, - уточнили в ведомстве.

Ранее в Нижнем Тагиле 20 марта пожилая женщина скончалась на глазах у прохожих. По словам очевидцев, пенсионерка шла из магазина, когда ей стало плохо.