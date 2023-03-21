В Нижнем Тагиле пожилая женщина скончалась на глазах у прохожих

Личность умершей полицейские уже установили Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле 20 марта пожилая женщина скончалась на глазах у прохожих. По словам очевидцев, пенсионерка шла из магазина, когда ей стало плохо.

- Обнаружила ее я. Уже лежащей навзничь на тропинке увидела. В руках она держала сумки, видимо из магазина шла. Я тут же подбежала к женщине, - рассказала очевидица группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - Я сама бывший медик, поэтому предполагаю, что у погибшей женщины случился сердечный приступ или инсульт. Она при мне последний вздох сделала.

Очевидица вызвала скорую. По ее словам, медики были на месте через 10 минут, но спасти женщину не смогли.

- Личность умершей полицейские уже установили - это женщина 1945 года рождения. Предварительно, не криминал, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В СК по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что следователи осмотрели место происшествия и начали проверку. При внешнем осмотре телесных повреждений у пожилой женщины не обнаружено. Тело направили на судмедэкспертизу.

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