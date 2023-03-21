В Каменске-Уральском жителей напугала мертвая косуля

Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском жители были поражены жуткой находкой. Во время утренней прогулки 21 марта женщина увидела, что на дереве висел труп косули. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила подписчица сообществу «Инцидент Каменск-Уральский».

По словам автора поста, подобные случаи нахождения трупов животных не первые.

- За прошедший месяц браконьеры застрелили три косули, которых нашли мои собаки. Все происходит в районе садов по Колчеданскому тракту, - пишет автор.

В областном Министерстве природы и экологии пока воздерживаются от комментариев. «КП-Екатеринбург» направили запрос в департамент информполитики, чтобы выяснить, происходили ли эти факты.

Ранее ветеринары не смогли спасти косулю, сбитую под Екатеринбургом. Травмированное животное нашли недалеко от поселка Палкинский Торфяник. Несчастная косуля с поврежденными ногами умирала на обочине.