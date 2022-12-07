«Умирала на обочине»: ветеринары не смогли спасти косулю, которую сбили под Екатеринбургом

Сбитая косуля не могла передвигаться самостоятельно и умирала на обочине. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Ветеринары не смогли спасти косулю, которую сбили на трассе недалеко от поселка Палкинский торфяник. Животное угодило под колеса автомобиля на Старо-Московском тракте вечером 6 декабря. Водитель с места аварии скрылся. А несчастное животное осталось умирать на обочине.

В этот момент по дороге ехал уроженец Великого Устюга Евгений Токарев. Парень остановил машину, чтобы осмотреть бедолагу. У животного была сломана нога, она не могла передвигаться самостоятельно. Делая резкие попытки встать, испуганная косуля снова падала на землю.

Евгений начал обзванивать ветеринарные клиники, но принимать косулю были готовы не все. В итоге на помощь вызвались выехать специалисты Центра спасения животных «Особый питомец». Ветеринары предупредили, что до места ЧП из Полевского ехать им придется около часа. Но Евгений мужественно решил ожидать специалистов, не смотря на то, что температура на улице в этот момент держалась на отметке - 20 градусов. Евгений укутал косулю в плед и стал терпеливо ждать.

Зооспасатели приехали около 23:00 часов. До места они добирались почти полтора часа. Все это время Евгений держал косулю, чтобы животное от испуга не бросилось под колеса очередного автомобиля.

Животное попытались спасти ветеринары. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

После этого косули вкололи снотворное и увезли в приют диких животных.

- Это девочка. Взрослая. Скорее всего, уже рожавшая. Но не исключено, что она и сейчас может быть беременной, - поделилась хозяйка центра Татьяна Голик. – У косуль гон начинается с конца августа и идет до октября.

Утром следующего дня косулю должны были показать хирургу. Но до приема девочка не дожила. В 9:00 утра ее сердце остановилось.

- У нее была сломана нога. Возможно, что была проблема с легкими, так как сбоку у нее была серьезная гематома. Видимо туда пришелся удар автомобиля. Не исключено, что был травмирован и позвоночник, так как задние ноги были обездвижены, - вздыхает Татьяна Голик. – Увы, но без задних ног косуля не жилец. С такими травмами они не могут выжить даже в неволе.

Точную причину гибели косули покажет вскрытие.

Если вы увидели на трассе травмированное животное, пожалуйста, не проезжайте мимо. Возможно, вам удастся спасти чью-то жизнь.

В Центр спасения животных «Особый питомец» можно обратиться по тел.: +7 (922) 023-10-13

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