ФСБ проведут антитеррористические учения в поселке под Екатеринбургом

В учениях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ проведут антитеррористические учения в поселке Северка под Екатеринбургом.

- С 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 21 марта. оперативным штабом в Свердловской области проводится антитеррористическое учение с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Местных жителей просят в случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур, а также сохранять спокойствие во время учений.

В учениях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти.

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