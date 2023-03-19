Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге иномарку отбросило на трамвай после столкновения с отечественной легковушкой. Авария произошла на пересечении улиц 40 лет Октября - Победы. Общественный транспорт под номером 22 в момент происшествия находился на остановке.

На место ЧП вызывали бригаду медиков.

- Скорая осматривает обоих водителей, в трамвае никто не пострадал, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее в Екатеринбурге автоинспекторы прострелили колеса иномарке Chevrolet Niva, водитель которой был пьян. При этом легковушка имела явные признаки ДТП, а ее владелец проигнорировал приказ остановиться. Инцидент произошел в ночь на 19 марта на улице Ломоносова.

Полицейские попытались остановить его, из-за чего завязалась погоня.