В Каменске-Уральском на благотворительном марафоне собрали почти полмиллиона для участников СВО

Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском во время проведения благотворительного марафона «Поддержим наших» жители собрали почти полмиллиона рублей. Планируется, что на эти деньги будут закуплены тепловизоры, которые в дальнейшем отправят в зону проведения спецоперации.

- Более 450 000 рублей собрали каменцы в ходе благотворительного марафона «Поддержим наших».На собранные средства будут приобретены тепловизоры для каменцев-участников СВО. Благодаря вашей поддержке, неравнодушию, щедрости становится понятно, что мы вместе, - сообщают в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Ранее российские солдаты, находящиеся на территории проведения специальной операции, передали приветы жителям Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Обращение бойцов с позывными «Лесник» и «Дизель» опубликовало минобороны.

- Всем хочу передать большой привет в России, в ХМАО, городе Екатеринбурге. Всем родным и близким низкий поклон. За нас не волнуйтесь, - отметил на видео «Лесник».