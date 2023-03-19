Российские солдаты из зоны СВО передали приветы жителям Екатеринбурга

Мужчины в масках и оружием в руках пообещали выполнить все задачи, которые перед ними будут поставлены. Фото: скриншот видео

Российские солдаты, находящиеся на территории проведения специальной операции, передали приветы жителям Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Обращение бойцов с позывными «Лесник» и «Дизель» опубликовало минобороны.

- Всем хочу передать большой привет в России, в ХМАО, городе Екатеринбурге. Всем родным и близким низкий поклон. За нас не волнуйтесь, - отметил на видео «Лесник».

При этом мужчины в масках и оружием в руках пообещали выполнить все задачи, которые перед ними будут поставлены.

Ранее стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Североуральского ГО Владимир Мозола. Прощание с бойцом состоялось 19 марта в ДЮДЦ «Ровесник» поселка Третий Северный.

- От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - сообщили в пресс-службе администрации Североуральского ГО.