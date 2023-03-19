Во время спецоперации на Украине погиб уроженец уральского поселка

Прощание с бойцом состоялось 19 марта в ДЮДЦ «Ровесник» поселка Третий Северный Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Североуральского ГО Владимир Мозола. Прощание с бойцом состоялось 19 марта в ДЮДЦ «Ровесник» поселка Третий Северный.

- От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - сообщили в пресс-службе администрации Североуральского ГО.

Ранее стало известно, что в Ревде похоронили местного жителя Максима Маврина, который погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина был бойцом ЧВК.

- Ревда простилась с Мавриным Максимом Борисовичем, военнослужащим ЧВК. Он погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима. Вечная память, - написала на своей странице в социальных сетях глава Ревды Татьяна Клепикова.